Gazze'de İsrail saldırılarında can kaybı 13 bine çıktı

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram'dan saldırıların 44'üncü gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

7 Ekim'den bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 5 bin 500'ü çocuk, 3 bin 500'ü kadın 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, ölenlerden, 201'inin doktor, hemşire ve sağlık personeli, 22'sinin sivil savunma personeli, 60'ının gazeteci olduğu ifade edildi.

30 bini aşkın yaralı sayısında güncelleme yapılmazken, bu rakamın yüzde 75'ini kadın ve çocukların oluşturduğu aktarıldı. Ayrıca çoğunluğu enkaz altında ya da cenazelerine ulaşılamayan 6 bin kişinin kayıp olduğu belirtildi.