Gazze'de öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 89'a yükseldi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Bakan ve eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un (24) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesinde süren kara çatışmalarında öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ayrıca 55. Tugay 6623. Keşif Taburu mensubu 34 yaşındaki Binbaşı Jonathan David Deitch’in de Gazze Şeridi’nin güneyindeki bir çatışmada öldürüldüğüne dikkat çekilerek, 2’si ağır olmak üzere 3 askerin de yaralandığı vurgulandı.

Öte yandan ordudan yapılan bir başka açıklamada, İsrail ordusuna bağlı 6. Tugay 8173. Tabur’dan rütbeli yedek asker 24 yaşındaki Maor Gershoni’nin de dün Gazze Şeridi’nin kuzeyinde yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü ifade edildi. Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 89'a, 7 Ekim’den bu yana öldürülen asker sayısının toplamının da 416’ya yükseldiği kaydedildi.