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Gazze'de sağlık krizi! Çok sayıda sağlık merkezi hizmet dışı kaldı

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, Han Yunus kentinde İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde saldırılar nedeniyle çok sayıda sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'de sağlık krizi! Çok sayıda sağlık merkezi hizmet dışı kaldı
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları nedeniyle Filistinlilerin sürekli yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle Han Yunus'ta İsrail ordusunun daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği bölgelerde çok sayıda sağlık merkezinin saldırılar nedeniyle hizmet dışı kaldığına işaret edildi.

Tıbbi ihtiyaçlar had safhada

Tıbbi ihtiyaçların had safhaya ulaştığı belirtilen açıklamada, "Acil ihtiyaca rağmen Avrupa Hastanesi'nin yeniden hizmete alınması artık mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Nasır Hastanesi'nin hizmet dışı kalma olasılığı konusunda uyarı bulunuldu

Açıklamada, tüm zorluklara ve engellere rağmen hala faaliyet gösteren tek hastane olan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin hizmet dışı kalma olasılığı konusunda uyarıda bulunulurken, bu durumun bir sağlık felaketinin habercisi olabileceği kaydedildi.

Sayıları artan yerinden edilmiş kişilerin yaşadığı susuzluğun yanı sıra kanalizasyonun aktığı ve çöplerin biriktiği yerler arasında yaşam alanları kurulması, hijyen malzemelerine ulaşılamamasının, virüs, salgın hastalıklar ve çocuk felcinin yayılmasını tamamen elverişli hale getirdiği aktarıldı.

Bakanlıktan, uluslararası kuruluşlara hızlı ve acil müdahalede bulunma çağrısı

Bakanlık, ayakta kalmaya çalışan sağlık kuruluşlarının korunması, sağlık hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve gerekli ihtiyaçların temini için uluslararası kuruluşlara hızlı ve acil müdahalede bulunma çağrısı yaptı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin son verilerine göre, yerinden edilme ve aşırı kalabalık nedeniyle 1 milyon 700 binden fazla yerinden edilmiş kişi bulaşıcı hastalıklara yakalandı.

Sınır Tanımayan Doktorlara (MSF) göre, Han Yunus'taki Gazze Avrupa Hastanesi, İsrail'in tahliye emirleri nedeniyle temmuz ayının başında hizmet dışı kalmıştı.

7 Ekim'den bu yana 39 bin 258 Filistinli öldü, 90 bin 589 kişi yaralandı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 258 Filistinli öldü, 90 bin 589 kişi yaralandı.

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