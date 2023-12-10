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Gazze'deki saldırılarda ölenlerin sayısı 17 bin 997'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 297 artarak 17 bin 997'ye yükseldi.

Haber Merkezi
AA
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Gazze'deki saldırılarda ölenlerin sayısı 17 bin 997'ye yükseldi
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 997'ye, saldırılarda yaralananların sayısının ise 49 bin 229'a çıktığını belirtti.

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