Gazze'ye 102 tır daha ulaştı

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin Mısır Kızılayından 102 tır insani yardımı, Refah Sınır Kapısı'ndan teslim aldığını belirtti.



46 tırda gıda, 11'inde su, 4'ünde ilaç, 11'inde tıbbi malzeme, 4'ünde battaniye, 2'sinde kıyafet, 24'ünde de çeşitli yardım malzemelerinin bulunuyor.



Bölgeye şimdiye kadar 374 tırın ulaştığı belirtilen açıklamada, yakıt girişine ise izin verilmediği vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıdan yaklaşık iki hafta sonra Refah Sınır Kapısı'ndan ilk kez 21 Ekim'de çoğu tıbbi malzeme ve gıda maddesi taşıyan 20 tırdan oluşan ilk yardım konvoyu bölgeye girmişti.