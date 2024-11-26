Google Maps bitmemiş köprüye yönlendirdi: 3 kişi 'ölüm tuzağı'nda can verdi

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Bareilly şehrinde cumartesi günü gerçekleşen kazada, bir araç GPS’in yanlış yönlendirmesi sonucu tamamlanmamış bir köprüden düşerek üç kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Navigasyon onları bitmemiş köprüye yönlendirdi

Polis soruşturmasına göre, Kaushal Kumai, Vivek Kumar ve Amit Kumar adlı üç kişi, bir düğünden eve dönmek için GPS cihazına güvenerek yolculuk ediyordu. Navigasyon sistemi, onları Bareilly şehrindeki Ramganga Nehri üzerinde bulunan ve 2022 yılında bir sel felaketinde yıkılan bir köprüye yönlendirdi. Araç yüksek hızda seyrettiği için sürücü durumu fark edemedi ve yaklaşık 7,5 metre yükseklikten nehrin kurumuş yatağındaki bir çukura düştü. Olay yerinde hayatlarını kaybeden üç kişinin cansız bedenleri, köylüler tarafından bulundu.

3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kazanın fark edilmesi, çevredeki bir köyden gelen sakinlerin nehir kenarında kısmen suya gömülmüş bir araç bulmasıyla başladı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın içinde üç kişinin cansız bedenine ulaştı. Cesetler otopsi için morga kaldırılırken, polis kazanın detaylarını araştırmaya başladı.

"Ölüm tuzağı" olarak bilinen köprü

Kazanın meydana geldiği köprü, 2022’de yaşanan şiddetli sel felaketinde yıkılmıştı. Bölge halkı arasında "ölüm tuzağı" olarak bilinen bu köprü, hem yetersiz uyarı levhaları hem de güncel olmayan dijital haritalar nedeniyle ciddi bir tehlike oluşturuyor. Yetkililer, köprünün üzerinden geçişe izin verilmediğini belirtti ancak gerekli önlemlerin alınmamış olması, bölgedeki kazaların devam etmesine yol açıyor.