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Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 161 personel alımı yapacak.

Haber Merkezi
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Türk Standardları Enstitüsü 161 personel alacak
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Türk Standardları Enstitüsü'nün  konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 148 mühendis, 8 kimyager ve 5 denetçi yardımcısı olmak üzere 161 personel alınacak.

Başvurular 1 Aralık'ta başlayıp, 10 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

Sınava girme hakkı kazananlar ile sınavın yeri ve tarihi, 18 Aralık'ta TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

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