Green Card sonuçları açıklandı mı? ABD'nin kapılarını açan çekiliş!

ABD'de kalıcı ikamet sağlayan ve ABD hükümeti tarafından verilen Green Card, bir kişinin ABD'de kalıcı olarak yaşamasının ve çalışmasının önünü açar.

Green Card çekilişi başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Gözler ABD Freetown Büyükelçiliği'nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

ABD hükümeti başka ülkede yaşanlara Green Card ile ülkede yaşama fırsatı sunuyor.

Green Card başvuruları, yılın belli döneminde internet üzerinden yapılıyor ve Bu yıl DV 2023-2024 Green Card çekilişi başvuruları 5 Ekim-8 Kasım 2022 tarihleri arasında yapıldı.

Dünyada milyonlarca insanın merakla beklediği Green Card başvuru sonuçları açıklandı mı?

Green Card başvuru sonuçları 6 Mayıs 2023 Cumartesi tarihinde açıklanacak.

Green Card çıktı mı? Nasıl öğrenilir?

Green Card başvuru sonuçları https://dvprogram.state.gov/ adresinden yayımlanacak.

Açılan sayfada "DV-2023 Katılım Durumunu kontrol etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın." ibaresine taklanır.

Daha sonra başvuru yapılırkan alınan onay numarası, ad, soyad, doğum yılı bilgileri girilerek sonuçlara ulaşılacak.

ABD hükümeti, ABD'de yaşamak isteyenlere belli periyotlarda Green Card hakkı tanıyor, Çekilişlere katılmak için online başvuru yapmak gerekiyor.

Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.

Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanır.