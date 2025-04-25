Gucci'nin varisi Maurizio Gucci’yi öldüren Ceraulo, oğlunu vurup intihara kalkıştı

1995’te lüks İtalyan moda devi Gucci'nin varisi Maurizio Gucci’yi öldüren Benedetto Ceraulo, oğlunu vurduğu ve ardından intihar etmeye çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Olay, Toskana bölgesindeki Pisa iline bağlı Santa Maria a Monte kasabasında yaşandı.

Yetkililer, soruşturmanın halen devam ettiği, olayın tüm ayrıntılarını netleştirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Araba tartışmasından yaşandı

Yetkililer, 63 yaşındaki Ceraulo’nun salı günü yaşadığı öfke nöbetinin küçük bir sebepten tetiklendiğini belirtti. Açıklamaya göre, arabasında bir çizik fark eden Ceraulo, bu duruma sinirlenerek oğluna tepki gösterdi ve küçük bir tabanca ile oğlunu vurduktan sonra silahı kendisine doğrultarak intihar girişiminde bulundu.

Silah bulundurma suçlamasıyla gözaltında

Ceraulo ve oğlu Gaetano olay sonrası hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, Ceraulo’nun durumunun ciddi olduğunu ve polis gözetiminde tutulduğunu açıkladı. Oğlunun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak sağlık durumu hakkında detay verilmediği aktarıldı. Ceraulo, cinayete teşebbüs ve yasadışı silah bulundurma suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Maurizio Gucci'yi öldürmüştü

Olay, Ceraulo’nun Maurizio Gucci’yi öldürmesinin neredeyse 30. yıldönümüne denk geldi. Gucci, 1983’te babasının ölümünün ardından şirketin yüzde 50 hissesini devralmış, ancak hem kişisel hem şirket gelirini hızla tüketmişti. 1993’te hisselerini Bahreyn merkezli yatırım grubu Investcorp’a satmak zorunda kalmıştı.

1995 yılının mart ayında, Milano’daki ofisinin önünde susturuculu tabancayla dört el ateş edilerek öldürüldü. İki kurşun arkadan, ikisi ise yakın mesafeden yüzüne isabet etti. O sırada 45 yaşındaydı.

Cinayetten sonraki yaklaşık iki yıl boyunca kamuoyuna çok az bilgi yansıdı. Ancak daha sonra Gucci’nin eski eşi Patrizia Reggiani, Ceraulo ve birkaç kişi daha gözaltına alındı. Mahkeme, cinayetin Reggiani’nin azmettirmesiyle Ceraulo tarafından işlendiğine hükmetti.

Reggiani, 1998’de 29 yıl hapis cezasına çarptırıldı; 2014’te 16 yıl sonra serbest bırakıldı. Ceraulo ise müebbet hapis cezası aldı ancak son yıllarda cezaevinden tahliye edildi.

Bu cinayet, 2021’de Ridley Scott tarafından sinemaya uyarlanmış, “House of Gucci” adlı filmde Lady Gaga ve Adam Driver başrolleri paylaşmıştı.