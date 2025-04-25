Reuters: Üst düzey Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti

Reuters üst düzey bir Rus yetkilinin Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus haber ajansları Mash and Shot'un haberine göre, Moskova bölgesindeki Balaşiha kasabasında bir aracın patlaması sonucu üst düzey bir Rus askeri subayı hayatını kaybetti.

Maş, subayın Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda büyük bir çalışma içinde. Gençlerimiz evleniyor, karı-koca oluyor, aile kuruyorlar, aile oluyorlar ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, kimseyi zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz.

Park halindeki araç patladı

Patlama, saat 10:40 civarında park halindeki bir Volkswagen Golf'ün yanından geçerken meydana geldi. Birkaç metre uzağa fırladı. Medyada yer alan haberlere göre, patlamaya patlayıcı madde neden oldu.