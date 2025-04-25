  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Reuters: Üst düzey Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
Takip Et

Reuters: Üst düzey Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti

Reuters, üst düzey bir Rus yetkilinin Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybettiğini duyurdu. Subayın Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğu belirtiliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Reuters: Üst düzey Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti
Takip Et

Reuters üst düzey bir Rus yetkilinin Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus haber ajansları Mash and Shot'un haberine göre, Moskova bölgesindeki Balaşiha kasabasında bir aracın patlaması sonucu üst düzey bir Rus askeri subayı hayatını kaybetti.

Maş, subayın Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Yaroslav Moskalik olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuda büyük bir çalışma içinde. Gençlerimiz evleniyor, karı-koca oluyor, aile kuruyorlar, aile oluyorlar ama ailenin ruhunu çocuk yansıtıyor biraz. Tabii ki kimseyi rencide etmek, kimseyi zorlamak veya baskı yapmak istemeyiz.

Park halindeki araç patladı

Patlama, saat 10:40 civarında park halindeki bir Volkswagen Golf'ün yanından geçerken meydana geldi. Birkaç metre uzağa fırladı. Medyada yer alan haberlere göre, patlamaya patlayıcı madde neden oldu. 

Çiftçinin bahçesinde 150 ton altın çıktı! Değeri 4 milyar Euro olarak tahmin ediliyorÇiftçinin bahçesinde 150 ton altın çıktı! Değeri 4 milyar Euro olarak tahmin ediliyorDünya
Gucci'nin varisi Maurizio Gucci’yi öldüren Ceraulo, oğlunu vurup intihara kalkıştıGucci'nin varisi Maurizio Gucci’yi öldüren Ceraulo, oğlunu vurup intihara kalkıştıDünya
Dünya
Rusya'dan vatandaşlarına Pakistan'a seyahat etmemeleri uyarısı
Rusya'dan vatandaşlarına Pakistan'a seyahat etmemeleri uyarısı
İngiltere Başbakanı Starmer: Barış anlaşmasının koşullarına Ukrayna karar vermelidir
İngiltere Başbakanı Starmer: Barış anlaşmasının koşullarına Ukrayna karar vermelidir
ABD Başkanı Trump: Kırım Rusya'da kalacak
ABD Başkanı Trump: Kırım Rusya'da kalacak
Gucci'nin varisi Maurizio Gucci’yi öldüren Ceraulo, oğlunu vurup intihara kalkıştı
Gucci'nin varisi Maurizio Gucci’yi öldüren Ceraulo, oğlunu vurup intihara kalkıştı
İsrail, şafak vakti Gazze'deki çadırları hedef aldı! Aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
İsrail, şafak vakti Gazze'deki çadırları hedef aldı! Aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi
Çiftçinin bahçesinde 150 ton altın çıktı! Değeri 4 milyar Euro olarak tahmin ediliyor
Çiftçinin bahçesinde 150 ton altın çıktı! Değeri 4 milyar Euro