  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Çiftçinin bahçesinde 150 ton altın çıktı! Değeri 4 milyar Euro olarak tahmin ediliyor
Takip Et

Çiftçinin bahçesinde 150 ton altın çıktı! Değeri 4 milyar Euro olarak tahmin ediliyor

Fransa'da bir çiftçinin bahçesinde çiftçi 150 ton altın bulundu. Michel Dupont'nun arazisinde çıkan altının toplam değerinin yaklaşık 4 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Çiftçinin bahçesinde 150 ton altın çıktı! Değeri 4 milyar Euro olarak tahmin ediliyor
Takip Et

Fransa'da bir çiftçinin arazisinde değeri 4 milyar euroyu bulan 150 ton altın çıktı. 

Fransız basınındaki haberlere göre, çiftçi Michel Dupont, Auvergne bölgesindeki tarım arazisinde dikkatini çeken bir alanda yaptığı kazı sırasında birkaç altın parçası buldu.

Son yıllarda yapılan en büyük keşif: 150 tondan fazla 

Olay yerine gelen jeologlar tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu arazide 150 tondan fazla altın bulunduğu tespit edildi.

Altın yatağının yaklaşık 4 milyar euro değerinde olduğu tahmin edilirken bu, ülkede son yıllarda yapılan en büyük altın keşiflerinden biri olarak değerlendirildi.

Çiftçinin arazisinden altın çıkarılmasına henüz izin çıkmadı

Resmi makamlar, bölgede doğanın korunmasına yönelik araştırmalar yapılmasını talep ederek Dupont'nun arazisinde altın çıkarılmasına şimdilik izin vermedi. Fransa'da altın yataklarının işletilmesi hükümetin yetki alanına giriyor.

"Ekonomiye katkı sağlayabilir"

Ekonomistler, söz konusu altının çıkarılmasının yüzlerce kişiye istihdam sağlayarak bölge ekonomisine ciddi katkı sunabileceğini ifade ederken çevre savunucuları ise böyle bir faaliyetin doğa üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini savunuyor.

Yumurta fiyatları düşüşe geçti! Alternatif üretim adı altında satışlarda makas aralığı arttıYumurta fiyatları düşüşe geçti! Alternatif üretim adı altında satışlarda makas aralığı arttıEkonomi
Alman otomotiv devi amiral gemisinde fütüristik bir değişikliğe gidiyor! Formula 1 esintisi geliyorAlman otomotiv devi amiral gemisinde fütüristik bir değişikliğe gidiyor! Formula 1 esintisi geliyorOtomotiv
Dünya
Economist: Avrupa, Erdoğan'a güvenlik için yanaşıyor
Economist: Avrupa, Erdoğan'a güvenlik için yanaşıyor
ABD, Suriye yönetimiyle normalleşme için ön koşullarını açıkladı
ABD, Suriye yönetimiyle normalleşme için ön koşullarını açıkladı
ABD'deki Ermeni lobisinden Trump'a tepki: Türk tehdidine boyun eğmekle suçladı
ABD Ermeni lobisinden Trump'a tepki: Türk tehdidine boyun eğmekle suçladı
ABD, Filistinli aktivist Halil'in gözaltına alındığını kabul etti
ABD, Filistinli aktivist Halil'in gözaltına alındığını kabul etti
Trump '1915 olayları' için 'soykırım' demedi
Trump '1915 olayları' için 'soykırım' demedi
Trump'tan İran açıklaması: Çok iyi gidiyoruz
Trump'tan İran açıklaması: Çok iyi gidiyoruz