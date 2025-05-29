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Güney Kore'de donanmaya ait uçak düştü

Güney Kore'de donanmaya ait bir uçak düştü. Düşen uçakta dört kişi bulunduğu aktarıldı.

Haber Merkezi
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Güney Kore'de donanmaya ait uçak düştü
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Güney Kore'nin yerel Yonhap Haber Ajansı'nın itfaiye yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre güneyindeki Pohang kentinde bir uçak düştü.

Düşen uçağın donanmaya ait bir uçak olduğu aktarıldı.

Pohang şehir yönetiminden bir yetkili kazanın saat 13.50 civarında meydana geldiğini belirtti. 

Doğu kıyısındaki dağlara düşen devriye uçağında dört kişi bulunuyordu.

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