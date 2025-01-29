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Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi

Güney Sudan'da 21 yolcunun bulunduğu bir uçağın düşmesi sonucu en az 18 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi
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Güney Sudan'da yolcu uçağı düştü: Çok sayıda kişi yaşamını yitirdi
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Güney Sudan'da 21 yolcuyu taşıyan uçağın düşmesi sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti.

3 kişinin durumu kritik

Korkunç kazada 18 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kritik durumda. Yetkililer, kazanın nedenine dair soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, hava koşulları ve teknik arıza ihtimalleri değerlendiriliyor. Güney Sudan, daha önce de yetersiz altyapı ve bakım eksikliği nedeniyle uçak kazalarıyla gündeme gelmişti.

Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaralıların tedavi altına alındığı bildirildi.

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