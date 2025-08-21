  1. Ekonomim
Guterres: İsrail, Batı Şeria’daki yerleşim planını durdurmalı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’e işgal altındaki Batı Şeria’yı bölmeye yönelik planını sonlandırma çağrısını yineledi.

Guterres, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi'ne" nihai onay vermesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Gasbedilen Filistin topraklarında her türlü yerleşim biriminin inşasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatan Guterres, "İsrail yetkililerinin Batı Şeria'yı bölmeye yönelik yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararı geri alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Guterres, Gazze'deki büyük çaplı ölüm ve yıkımın önlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, ateşkesin derhal sağlanması çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Guterres'in İsrail'in "E1" planını durdurmasına yönelik çağrısını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Guterres, açıklamasında, "Tutumumuz açıktır: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerleri ve bunlarla bağlantılı rejim, uluslararası hukuku ihlal ederek kurulmuş ve sürdürülmektedir." ifadesine yer vermişti.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

