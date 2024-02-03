Hafize Gaye Erkan'ın istifası dünya basınında nasıl yankılandı?

Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası (TCMB) başkanlığı görevinden alınırken yerine başkan yardımcısı olarak görev yapan Fatih Karahan atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında Hafize Gaye Erkan'ın görevden alındığı belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Erkan'ın ayrılık kararını bildirdiği açıklamasının ardından yaptığı açıklamada kendi tavsiyesi doğrultusunda atanacak kişinin bilgi ve tecrübesine dikkat çekerek "saygı duyulan bir makroekonomist" olduğunu belirtmişti. Erkan kendisine yönelik itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini vurgulayarak görevinden affını istediğini dün akşam sosyal medyadan duyurmuştu. Erkan'ın istifasını ajanslar, son dakika gelişmesi olarak dünyaya servis etti. Peki, dış basın Erkan'ın istifasını nasıl gördü? İşte öne çıkan haberler...

Reuters: TCMB Başkanı, ailesini koruma ihtiyacını gerekçe göstererek istifa etti

İngiliz haber ajansı Reuters haberinde, "TCMB Başkanı Erkan, 'itibar suikastı' ortamında ailesini koruma gereğini öne sürerek istifa etti. Yerine sıkı politika duruşunu sürdürmesi beklenen bir temsilci getirildi. Türkiye ekonomisinin dümenindeki personel değişiklikleri, Erkan'ın agresif faiz artışlarının, Türkler için yıllar süren bir hayat pahalılığı krizinin ardından enflasyon beklentilerini soğutmaya başladığı sırada geldi. Erdoğan son dört Merkez Başkanı'nı görevden alarak kurumun bağımsızlığını aşındırdı ve işlevsizliğe dair endişeleri körükledi" ifadelerine yer verdi.

FT: TCMB Başkanı istifa etti, kendi karşı yapılan kampanyaya işaret etti

Financial Times ise Erkan'ın istifasını, "Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin sonrası aşlayan kapsamlı ekonomi politikası revizyonunun ana mimarlarından biri oldu. Son on yılda Türkiye piyasalarını büyük ölçüde terk eden yabancı yatırımcılar tarafından geniş çapta takdir edildi" şeklinde yorumladı.

WSJ: Büyük dünya ekonomisinde türbülans

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Erkan'ın istifasını "son yıllarda bir dizi ekonomik kriz yaşayan büyük bir dünya ekonomisindeki son türbülans" olarak nitelendirdi.

"Türkiye'deki ekonomik istikrarsızlığın son yıllarda küresel bir endişe konusu haline geldiğini" yazan gazete, şu ifadeleri kullandı:

"Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte Erkan'ın atanması, kısmen Erdoğan'ın ekonomi yönetimi üzerindeki kontrolünün artması nedeniyle yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisini azalttığı yılların ardından piyasa güvenini yeniden tesis etmeyi amaçlıyordu."

WSJ haberinde "Erkan'ın istifası, Türk medyasının kendisini ve ailesini merkez bankası personelini kişisel meseleleri için kullanmakla suçladığı haftaların ardından geldi. Haberlerde ayrıca babasının banka işlerine karıştığı da iddia edildi" ifadelerine yer verildi.

Forbes: Enflasyon röportajı Erdoğan'ı kızdırdı

Erkan'ın Ahmet Hakan'a verdiği röportajında yüksek enflasyon yüzünden İstanbul'da kiraların ödenememesi nedeniyle ailesinin yanına taşındığını söylemesinin Erdoğan'ı kızdırdığını yazan Forbes, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Erkan'a ilişkin açıklamasını hatırlattı. Bakanlık, Erkan'ın kararının "tamamen kişisel ve kendi takdiri" olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın "ekonomi ekibine ve programına güven ve desteğinin tam olduğunu" açıklamıştı.