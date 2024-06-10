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Hamas, BMGK'daki ateşkes tasarısının kabulünden memnun

Hamas, BMGK'da Gazze için ateşkes teklifine destek talep edilen karar tasarısının kabulünü memnuniyetle karşıladı.

Haber Merkezi
Reuters
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Hamas, BMGK'daki ateşkes tasarısının kabulünden memnun
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı ve ilk aşamasında Gazze’de hemen ateşkes öngören 3 aşamalı teklife destek talep edilen karar tasarısı kabul edildi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, söz konusu gelişmenin "memnuniyetle" karşılandığı aktarıldı ve planın uygulanması konusunda ara bulucularla iş birliği yapmaya hazır olunduğu bilgisi verildi.

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