  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hamas: Elon Musk'ı Gazze'ye davet ediyoruz
Takip Et

Hamas: Elon Musk'ı Gazze'ye davet ediyoruz

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, ABD'li milyarder Elon Musk'ı İsrail'in saldırıları sonucu oluşan yıkımı görmesi için abluka altındaki Gazze Şeridi'ni ziyaret etmeye çağırdı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hamas: Elon Musk'ı Gazze'ye davet ediyoruz
Takip Et

Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, Elon Musk'ın İsrail'e yaptığı ziyarete ilişkin konuştu.

Musk'ı, İsrail saldırıları sonucu yaşanan yıkımı görmesi için Gazze'ye davet eden Hamdan, "Gazze halkına yapılan katliamların ve yıkımların boyutlarını objektiflik ve inandırıcılık standartlarına uygun olarak görmek için kendisini (Musk) Gazze'yi ziyaret etmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, dün İsrail'i ziyaret etmiş ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayı mensuplarının saldırısına uğrayan Kfar Aza beldesinde incelemelerde bulunmuştu.

Elon Musk, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Netanyahu ile de görüşmüştü.

Hamas, 10 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti

İsrail Haberleri

Hamas, 10 İsrailli esiri Kızılhaç'a teslim etti
BM'den İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırma endişesi

Filistin Haberleri

BM'den İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırma endişesi
Bu konularda ilginizi çekebilir
İsrail filistin