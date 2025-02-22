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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında yedinci tur

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren esir takası anlaşması kapsamında, Gazze'de esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 2'sini Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

Haber Merkezi
AA
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Hamas ile İsrail arasındaki esir takasında yedinci tur
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Esir takasının yedinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed'in Kızılhaç ekiplerine teslim edilmesi bekleniyordu.

Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Esirlerden Tal Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu, Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu'nun 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu bildirildi.

Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed'in ise Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat'tan Kızılhaç'a teslim edilmesi için hazırlıklar sürüyor.

⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900 civarında Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

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