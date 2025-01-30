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Hamas, İsrailli asker Agam Berger'i Kızılhaç'a teslim etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, esir takası kapsamında İsrailli asker Agam Berger'i Kızılhaç'a teslim ederek serbest bıraktı. İsrail'in ise 110 Filistinliyi serbest bırakması bekleniyor.

Haber Merkezi
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Hamas, İsrailli asker Agam Berger'i Kızılhaç'a teslim etti
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Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkes anlaşmasının ilk aşaması kapsamında üçüncü takas süreci gerçekleştiriliyor.

 Berger, Kızılhaç aracına bindirilerek İsrail sınırına doğru hareket etti

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrailli asker Agam Berger'i Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'de Berger'i Kızılhaç yetkililerine teslim etti. Bir meydanda kurulan sahnede El Kassam Tugayları mensubu ile Kızılhaç yetkilisi belge imzaladı. Serbest kalan askeri üniformalı Agam Berger'e sertifika ve "hediye çantası" verildi. Berger, Kızılhaç aracına bindirilerek İsrail sınırına doğru hareket etti. Netzarim Koridoru bölgesinde İsrail güçlerine teslim edilen Berger, ilk muayene için İsrail'in güneyindeki Re'im kasabası yakınlarında bulunan askeri tesise götürülecek.

Bugün ayrıca İsrailli sivil rehineler Arbel Yehoud ve Gadi Mozes ile 5 Taylandlı daha serbest bırakılacak. İsrail'in ise ilerleyen saatlerde 110 Filistinliyi hapishanelerden serbest bırakması bekleniyor.

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