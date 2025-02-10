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Hamas rehine takasını erteledi: Sebebi açıklandı

Hamas, cumartesi günü için planlanan rehine takasını sonraki duyuruya kadar erteledi. Hamas'tan yapılan açıklamada erteleme kararı İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi nedeniyle alındığı belirtildi.

Haber Merkezi
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Hamas rehine takasını erteledi: Sebebi açıklandı
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Kassam Tugayları'ndan yapılan açıklamaya göre, işgalci İsrail, yerinden edilenlerin Gazze Şeridi'nin kuzeyine dönüşünü geciktirmek, Gazze’nin çeşitli yerlerinde bombalama ve ateş açarak onları hedef almak ve mutabakata varılan her türlü yardım malzemesinin girişini engellemek gibi ihlallerde bulundu ve anlaşma şartlarına uymadı.

Buna göre, cumartesi günü serbest bırakılması planlanan İsrailli esirlerin tesliminin, işgalci İsrail'in "geçen haftaların haklarını geriye dönük olarak taahhüt edip telafi edinceye kadar" bir sonraki duyuruya kadar erteleneceği aktarıldı.

İsrail'in anlaşmanın şartlarına bağlı kaldığı sürece Hamas'ın da şartlara bağlı kalacağı teyit edildi.

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