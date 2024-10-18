  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Hamas, Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı
Takip Et

Hamas, Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, hareketin lideri Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hamas, Yahya Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı
Takip Et

Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Hayye, konuya ilişkin video görüntülü bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Sinvar’ın İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini söyleyen Hayye, Sinvar'ın yılmadan öne çıktığını, ön saflarda çarpıştığını ve savaş pozisyonları arasında hareket ettiğini belirtti.

Siyasi Büro Üyesi Hayye, "Mücadele, tüm Filistin toprakları üzerinde başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulana kadar devam edecek." diye konuştu.

Hayye, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulmadıkça, İsrail güçleri Gazze'den tamamen çekilmedikçe ve Filistinli tutuklular gözaltı merkezlerinden serbest bırakılmadıkça İsrailli esirlerin ülkelerine geri dönmeyeceğini vurguladı.

Dünya
Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
Gazze'de can kaybı 42 bin 500'e çıktı
Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki anları yayınlandı
Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki anları yayınlandı
Trump: Zelenskiy, savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi
Trump: Zelenskiy, savaşın başlamasına asla izin vermemeliydi
İsrailliler, Nablus'ta zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı
İsrailliler, Nablus'ta zeytin toplayan Filistinli çiftçilere saldırdı
Putin, BRICS'in faaliyetlerinin kimseye karşı olmadığını söyledi
Putin, BRICS'in faaliyetlerinin kimseye karşı olmadığını söyledi
İtalya'da sel ve taşkınlar can aldı
İtalya'da sel ve taşkınlar can aldı