Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu

İskoç Ulusal Partisinin yeni lideri Hamza Yusuf, parlamentodaki oylamanın ardından İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu.

Yusuf, dün parti başkanlığına seçildikten sonra yaptığı açıklamada, öncelikle partisiyle ekip halinde İskoçya'ya bağımsızlık getirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Yusuf, "İyileştirilmesi gereken bölünmeler varsa bunu yapmalıyız ve bunu hızlı bir şekilde yapmalıyız çünkü yapacak bir işimiz var ve bir parti olarak, birlik olduğumuzda en güçlü halimizdeyiz ve bizi birleştiren şey ulusumuz için bağımsızlık sağlama ortak hedefimizdir." ifadelerini kullandı.

İskoçya halkının bağımsızlığa her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yusuf, "Biz bunu sağlayacak nesil olacağız." dedi.