Hindistan’da dehşet: Güzellik kompleksi nedeniyle yeğenlerini öldürdü

Hindistan’ın Yeni Delhi’ye bağlı Haryana bölgesinde yaşayan Poonam adlı kadın, biri kendi çocuğu olmak üzere üçü yeğeni toplam dört çocuğu öldürmekle suçlanıyor.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan bilgiler, kadının ilk cinayet girişimini 2021 yılında yaptığını gösterdi. O dönemde iki yaşındaki yeğeni Vidhi’nin yüzüne kaynar çay döken Poonam’ın, olay polis tarafından “kaza” olarak değerlendirilince herhangi bir ceza almadığı ortaya çıktı.

Öte yandan kadın, geçtiğimiz pazartesi günü 6 yaşındaki başka bir yeğenini bir küvette boğarak öldürdü. Edinilen bilgilere kadın, çocuğun cesedini aileden birilerinin bulması için olduğu yerde bıraktı.

'Güzellik kompleksi' şüphesi

Hindistan polisine göre Poonam, son dört yılda dört yaşındaki oğlu da dahil olmak üzere toplam dört çocuğu öldürdü. Kurbanların üçünün kız çocuğu olması, polislerin 'güzellik kompleksi' şüphesini gündeme getirdi.

Cinayetleri itiraf etti

İddiaya göre Poonam, kendisinden daha 'güzel' olduğunu düşündüğü kız yeğenlerini kıskançlık nedeniyle hedef aldı. Oğlunu neden öldürdüğü ise henüz bilinmiyor.

Polis, Poonam’ın cinayetleri itiraf ettiğini, Vidhi’nin ölümünü ise ayrıntılı biçimde anlattığını aktardı. İddiaya göre Poonam, düğün için bir araya gelen aile üyelerinin bulunduğu evin deposunda küçük kızın güvenini kazanarak onu su dolu küvete girmeye ikna etti, ardından başını nefessiz kalana kadar bastırdı.

"Ölüm cezası verilsin"

Vidhi’nin babası Sandeep, NDTV’ye yaptığı açıklamada Poonam hakkında daha önce şüphe duyduğunu ancak ailesinin buna karşı çıktığını söyledi. “Poonam’ın kıskançlığı kızımı öldürdü. Ölüm cezası verilsin. Tutuklanmadığı takdirde daha kaç çocuğun öleceğini bilmiyoruz,” diyerek adalet istedi.