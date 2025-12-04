  1. Ekonomim
Türkücü Aydın Aydın hakkında soruşturma başlatıldı

Yapay zekanın birçok mesleği ele geçireceğini öne sürerek Adıyaman'da Nemrut Dağı'na tırmanan ve sazını parçalayarak bu duruma tepki gösteren türkücü Aydın Aydın hakkında soruşturma başlatıldı.

Kasım ayında, yapay zeka yüzünden birçok mesleğin yok olacağını, bu durumun müzik sektörüne de büyük zarar vereceğini öne sürerek UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'na tırmanan türkücü Aydın Aydın, burada protesto amacıyla sazını parçalamıştı. 

Aydın'ın 2 bin 100 yıllık tarihe sahip eserler üzerinde sazını parçalaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 

Türkücü Aydın Aydın hakkında soruşturma başlatıldı - Resim : 2

İnceleme başlatıldı

Sabah'ta yer alan habere göre, Aydın'ın tarihi eserlere zarar verdiği iddiasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.

