Hindistan'da reklam panosu faciası: 8 ölü, 59 yaralı
Hindistan'ın Mumbai kentinde toz fırtınası nedeniyle düşen reklam panosunun altında kalan 8 kişi öldü, 59 kişi yaralandı.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Mumbai kentinin Ghatkopar bölgesinde fırtına nedeniyle bir akaryakıt istasyonunun üzerine reklam panosu düştü. Reklam panosunun altında kalan 8 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı.
Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), enkaz altında kaldığı tahmin edilen 20 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Maharaştra eyaletinin Başbakanı Eknath Shinde, yaptığı açıklamada, olayda ölenlerin ailelerine maddi yardım sağlanacağını duyurdu.
Toz fırtınasının etkisi altındaki Mumbai'de düşük görüş mesafesi nedeniyle uçuşlarda aksamalar yaşanmış ve trafik tıkanmıştı.