Hindistan'da savaş uçağı düştü
Hindistan'ın Haryana eyaletinde eğitim uçuşu yapan savaş uçağı sistem arızası nedeniyle düştü.
Hindistan Hava Kuvvetlerinin sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, eğitim sırasında bir savaş uçağının Ambala kentinde düştüğü bildirildi.
Kazanın bir sistem arızasından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, pilotun uçak düşmeden kendisini güvenli şekilde fırlattığı aktarıldı.
Açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetlerinin kazayı araştırmak için soruşturma emri verdiği belirtildi.