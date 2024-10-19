Hizbullah, İsrail'e 100'den fazla füze fırlattı! İsrail ordusu alarma geçti

Hizbullah cumartesi günü, İsrail'in Hayfa ve Kiryat yerleşim birimlerini hedef aldı. 1 kişi öldü, en az 13 kişi yaralandı. Savunma esnasında bir Demir Kubbe füzesi arıza yaparak Hayfa'ya düştü.

Saldırılar sonucu yerleşim yerlerindeki birçok bina ve araç hasar aldı. Bir araç, özellikle hedef alındı. Aracın sürücüsü öldü. Sürücünün kimliği açıklanmadı.

Füzeler Demir Kubbe tarafından savuşturuldu

Füzelerin çoğunluğu, Demir Kubbe füze savunma sistemi tarafından savuşturuldu. Fakat Demir Kubbe'nin arıza yapan bir füzesi, Hafya'ya düştü. İsrail ordusu, düşen füze sebebiyle oluşan hasar hakkında açıklama yapmadı.

İsrail ABD'den ikinci THAAD füze savunma sistemi istedi

Başka bir araç, Ofra'da vuruldu. Araç, kullanılamaz hale geldi. Ölen ya da yaralanan kaydedilmedi.

Netanyahu'nun evinin vurulması sonrası, İsrail ordusu alarma geçti. İsrail, ABD'den ikinci bir THAAD füze savunma istediğini duyurdu.