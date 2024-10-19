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Son dakika… Kamikaze İHA’lar Netenyahu’nun evini hedef aldı!

Son dakika haberi... Lübnan'dan fırlatılan insansız hava aracı (İHA), İsrail'in kuzeyinde Kayserya kentinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutunun da bulunduğu bölgeye isabet etti. İsrail polisi, bölgeye giriş-çıkışları kapattı. İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına yayın yasağı getirdi.

Haber Merkezi
AA
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Son dakika… Kamikaze İHA’lar Netenyahu’nun evini hedef aldı!
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail hava sahasına doğru üç İHA'nın girdiğinin tespit edildiği, ikisinin imha edildiği belirtildi.

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Bir İHA'nın Kayserya kentinde bir yapıya isabet ettiği ancak yaralı olmadığı belirtildi. Saldırı sırasında Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki Mossad ve askeri siber istihbarattan sorumlu "8200 Birimi" ortak üssü Glilot Üssü'nde alarmlar çaldı. Görgü tanıkları, İHA'nın saldırısı sonrası büyük bir patlama gördüklerini aktardı.

İsrail ordusu, başka bir İHA'nın sızmış olması ihtimalinin kalmadığını savundu.

İsrail polis sözcülüğü yaptığı açıklamada, Kayserya kentinde İHA'nın bir binaya isabet etmesi nedeniyle polisin yoğun biçimde bölgede konuşlandığı, herhangi bir patlayıcı parça bulunması ihtimaline karşı arama-tarama yaptığı belirtildi.

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Giriş-çıkışlar kapatıldı

Öte yandan, İsrail polisinin Netanyahu'nun evinin çevresine çok sayıda birlik gönderdiği ve kentte buraya çıkan yolların giriş-çıkışlarını kapattığı bildirildi.

İsrail hükümeti, İsrailli basın organlarına haberle ilgili yayın yasağı getirdi.

Açıklama yapıldı: Evi hedef alındı, Netanyahu o sırada evde değildi

Netanyahu'nun hükümet ofisi, açıklama yaptı. Netanyahu'nun Kayserya'daki evinin vurulduğunu doğruladı, fakat Netanyahu'nun o esnada evde bulunmadıklarını söyledi. Hükümet ofisi, Netanyahu'nun yaralandığı iddialarını reddetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Netanyahu'nun konutu çevresinde güvenlik için kurulmuş beton bloklar ve bekçi kulübesinin bulunduğu alanın çevresine sağlık ekipleri ve polisin yoğun biçimde toplandığı görülüyor.

Aynı şekilde, sosyal medyada dolaşan bir görüntüde bölgede uçuş yapan bir helikopterin yanından İHA'nın geçtiği ve ardından saldırı alarmları çaldığı dikkati çekiyor.

Hizbullah'tan, saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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