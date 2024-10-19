Fırat Sarı kimdir nereli? Yenidoğan bebek çetesinin doktoru Fırat Sarı tutuklandı mı?

Fırat Sarı kimdir nereli? Toplamda 19 özel hastane ve birbiri ardına gelen skandallar. Yenidoğan çetesinin sadece SGK'dan 8 bin TL almak için 12 bebeğin ölümüne yol açtığı aktarıldı. Peki Yenidoğan bebek çetesinin lideri olarak gösterilen Fırat Sarı tutuklandı mı, nereli ve kaç yaşında? İşte tüm detaylar

FIRAT SARI KİMDİR NERELİ?

Bir sosyal medya platformunda Trakya Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans yaptığını belirten Esenyurt’taki Reyap Hastanesi'nde çocuk doktoru olarak görev yaptığı ve aynı zamanda Medisense Sağlık Hizmetleri şirketinin sahibi olduğu ortaya çıktı.

FIRAT SARI TUTUKLANDI MI?

İddianamede, örgüt lideri olarak adı geçen Doktor Fırat Sarı dikkat çekerken, çeteyle ilişkilendirilen özel hastanelerin kimlikleri kamuoyunda merak uyandırıyor.

Örgüt lideri olduğu tespit edilen Fırat Sarı ile örgüt yöneticisi İlker Gönen hakkında hazırlanan iddianamede, her iki isim için de 324 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.



