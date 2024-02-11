Hollanda eski Başbakanı Van Agt, eşiyle birlikte 'el ele' ötanazi yoluyla hayatlarını sonlandırdı

Ölüm haberi kurucusu olduğu The Rights Forum tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Euronews'ün haberine göre; açıklamada çiftin pazartesi günü öldüğü ve ülkenin doğusundaki Nijmegen kentinde özel bir törenle defnedileceği belirtildi.

The Rights Forum duyurusunda, "70 yılı aşkın bir süredir birlikte olduğu ve her zaman 'kadınım' diye hitap ettiği, destek ve dayanak noktası olan sevgili eşi Eugenie van Agt-Krekelberg ile el ele öldü" denildi.