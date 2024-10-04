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İsrail'in Hizbullah'ın yeni muhtemel lideri Haşim Safiyuddin'i hedef aldığı iddia edildi

İsrail basını, bu gece Lübnan;'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın üst düzey yetkililerinden olan muhtemel yeni lider olarak gösterilen Haşim Safiyuddin'in hedef alındığını yazdı.

Haber Merkezi
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İsrail'in Hizbullah'ın yeni muhtemel lideri Haşim Safiyuddin'i hedef aldığı iddia edildi
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İsrail ordusu bu gece Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta pek çok noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail medyası, saldırıda Hasan Nasrallah'ın halefi olarak gösterilen Haşim Safiyuddin'in hedef alındığını yazdı.

Öte yandan İsrailli yetkililer, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada "Şu anda Beyrut’ta hedef alınan kişi, Nasrallah’ın halefi olan Haşim Safi el-Din’dir." ifadesini kullandı.

Beyrut'a yoğun hava saldırısı

İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşandı.

İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

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