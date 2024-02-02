İnekleri kesip suçu Müslümanlara attılar: Aşırı Hindu milliyetçisi zanlılar yakalandı

​​​​​​​Indian Express'in haberine göre, Uttar Pradesh eyaletinde polis, olaya dair, azınlıklara yönelik saldırılarıyla bilinen aşırı milliyetçi grup Bajrang Dal'ın liderinin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı.

İnekleri kestiler, suçu müslümanlara yıktılar

Polis, söz konusu kişilerin inekleri keserek suçu Müslümanların üzerine atmakla suçlandığını açıkladı.

Başmüfettiş Hemraj Meena ise konuya dair yaptığı açıklamada, olay yerinde Mehmood isimli bir Müslümanın fotoğrafının bulunduğu ancak bunun "komplo" olduğunun anlaşıldığını kaydetti.

İnek başları, 16 ve 28 Ocak'ta Hindu hacıların Haridwar gibi dini yerlere gitmek için kullandıkları Kanwar Yolu'nda bulunmuştu.