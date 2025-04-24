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İngiltere, Suriye’de 12 kuruluşa yaptırımları kaldırdı

İngiltere, Suriye'de savunma ve içişleri bakanlıkları ile birlikte 12 kurum ve kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırdı.

Haber Merkezi
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İngiltere, Suriye’de 12 kuruluşa yaptırımları kaldırdı
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İngiltere Hazine Bakanlığının açıklamasına göre, İngiltere, Suriye'de bazı hükümet kurumları da dahil 12 kurum ve kuruluşa yönelik yaptırımları kaldırma kararı aldı.

Yaptırımların kaldırıldığı kurumlar arasında Suriye savunma ve içişleri bakanlıkları, istihbarat servisi de dahil çeşitli hükümet kurumları ve bazı medya kuruluşları yer alıyor.

Yaptırımların kaldırılmasıyla, söz konusu kurum ve kuruluşlar artık mal varlığı dondurulmayan kurum ve kuruluşlar arasına girdi.

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