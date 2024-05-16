Yüzer iskele insani yardımlar için Gazze'ye demirledi

CENTCOM yaptığı açıklamada, personelin yerel saatle sabah 7.40 civarında iskeleye demir attığını ve "Filistinli sivillere ek insani yardım ulaştırmaya yönelik insani misyonu desteklemek" dedi. İskele Çarşamba günü yaklaşık 30 mil uzaklıktaki Aşdod limanından Gazze sahiline doğru hareket etmişti.

CENTCOM, Gazze'ye hiçbir ABD askerinin girmediğini belirterek, kamyonların insani yardım malzemelerini önümüzdeki günlerde kıyıya taşımaya başlamasının beklendiğini, Birleşmiş Milletler'in ise kuşatma altındaki şeritte dağıtımı koordine edeceğini söyledi.

İngiltere, duyurusunda "Yardım mümkün olan en kısa sürede Gazze'de dağıtılacak" dedi.

Pentagon, ABD'nin insani yardım malzemelerinin, iskele hazır olduğunda boşaltılmak üzere Ashdod limanındaki bir gemiye yerleştirildiğini söyledi.

Geçici iskelenin Gazze'ye kara geçişlerinden gelen yardımları desteklemesi amaçlanıyor. İngiltere, ilk hedefin her gün iskeleden 90 kamyon dolusu yardımın Gazze'ye girmesine izin vermek olduğunu, bu sayının iskele tam olarak çalışır hale geldiğinde günde 150 kamyon yüküne çıkabileceğini söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı komutan yardımcısı Koramiral Yardımcısı Brad Cooper, Çarşamba günü verdiği bir basın toplantısında, iskelenin Gazze'ye giden kara yollarının yerine geçme niyetinde olmadığını ve “Gazze'de yerde ABD askeri botlarının olmayacağını” vurguladı.”

Sürecin nasıl ilerleyeceğini de açıklayan Cooper, "Yardım ilk önce Kıbrıs'a geliyor ve burada inceleniyor ve hazırlanıyor. Daha sonra büyük ticari gemiler bu yardımı Gazze kıyısı yakınındaki bir yüzen platforma taşıyor ve burada geçici iskeleye yanaşabilecek daha küçük gemilere aktarılıyor. Yardım karaya çıktıktan sonra BM ve Dünya Gıda Programı tarafından Gazze'ye dağıtılacak." ifadelerini kullandı.