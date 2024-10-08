  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İptal edilen uçak biletlerini satmıştı! Qantas'a dev para cezası
Takip Et

İptal edilen uçak biletlerini satmıştı! Qantas'a dev para cezası

Avustralya'da Qantas, iptal edilen uçuş biletlerinin satışıyla müşterileri yanıltmaktan 100 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İptal edilen uçak biletlerini satmıştı! Qantas'a dev para cezası
Takip Et

9News'ün haberine göre, Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) Başkanı Gina Cass-Gottlieb, iptal edilen binlerce uçuşun bilet satışlarında "yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı tutum" benimsediği iddiasıyla hava yolu şirketi aleyhinde açılan davaya ilişkin açıklama yaptı.

Cass-Gottlieb, Federal Mahkemede açılan dava sonucu, Qantas'ın "bilet alan müşterileri yanlış yönlendirdiği gerekçesiyle" 100 milyon Avustralya doları para cezasına çarptırıldığını bildirdi.

ACCC yetkililerinden Christopher Caleo da Qantas yetkililerinin, iptal edilen biletlerin satılmasına ilişkin sistemdeki eksikliklerden, satışların yapıldığından ve müşterilerin bu konuda bilgilendirilmediğinden haberdar olduklarını kabul ettiğini aktardı.

Qantas'tan yapılan açıklamada, bilet işlemlerine ilişkin sistemde değişiklikler yapıldığı ve müşterilerin 48 saat içinde iptal olan uçuşlar hakkında bilgilendirileceği ifade edildi.

"Yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı tutum"

ACCC'nin ağustostaki açıklamasında, bilet satışlarında "yanlış, yanıltıcı veya aldatıcı tutum" benimsediği iddiasıyla hava yolu şirketi hakkında yasal işlem başlatıldığı ifade edilmişti.

Yasal işlem, Qantas'ın halihazırda iptal edilen 8 bin uçuş için bilet reklamı yaptığı iddiasını içeriyordu. Şirketin, iptal edilen uçuşların reklam kampanyasına devam ederek bilet satmasının yanı sıra Mayıs 2022 ile Temmuz 2022 arasındaki 10 bin uçuşun iptallerini ortalama 18 gün ve en fazla 48 gün boyunca bilet sahiplerine bildirmediği iddia edilmişti.

İç borç çevirme oranı eylülde yüzde 126,6 olduİç borç çevirme oranı eylülde yüzde 126,6 olduEkonomi

 

En çok çalınan arabalar açıklandı! Bu otomobil markaları hırsızların hedefindeEn çok çalınan arabalar açıklandı! Bu otomobil markaları hırsızların hedefindeOtomotiv

 

 

Dünya
Rusya'dan Discord için yasaklama kararı
Rusya'dan Discord için yasaklama kararı
İsrail'den iddia: Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin öldürülmüş olabilir
İsrail'den iddia: Nasrallah'ın muhtemel halefi Safiyuddin öldürülmüş olabilir
İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 beldeyi "askeri bölge" ilan etti
İsrail, Lübnan sınırına yakın 5 beldeyi askeri bölge ilan etti
Almanya'da köpek vergisiden rekor gelir elde edildi
Almanya'da köpek vergisiden rekor gelir elde edildi
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları tarım arazileri ve gıda üretimini de vurdu
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları tarım arazileri ve gıda üretimini de vurdu
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 27 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında 27 Filistinli hayatını kaybetti