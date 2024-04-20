Irak'taki patlamada 1 Haşdi Şabi mensubu öldü, 8 asker yaralandı

Irak yönetimi, Babil'de Haşdi Şabi'nin içinde bulunduğu karargahdaki patlamada çıkan yangından dolayı 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğünü, aralarında ordu mensuplarının da bulunduğu 8 askerin de yaralandığını duyurdu.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Babil'in kuzeyindeki Kalso Üssü'nde patlama sonucu yangın çıktığı, burada 1 Haşdi Şabi mensubunun öldüğü, aralarında ordu mensuplarının da bulunduğu 8 askerin yaralandığı belirtildi.

Kaza yeri ve çevresinde meydana gelen patlama ve yangınların nedenlerini öğrenmek üzere sivil savunma ve diğer ilgili birimlerden uzmanlaşmış yüksek teknik komitenin oluşturulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Babil genelinde herhangi bir hava veya askeri saldırının düzenlenmediği anımsatılarak, Hava Savunma Komutanlığının raporuna göre de, patlama öncesinde ve sırasında Babil hava sahasında hiçbir insansız hava aracı veya savaşçının bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Haşdi Şabi'den "hava saldırısı" ve "patlama" ifadeleri

Haşdi Şabi Babil Basın Ofisi tarafından "Facebook" hesabından yapılan açıklamada, "Babil'de askeri Kalso Üssü'ndeki Kalkan, Seraya el-Cihad ve Nuhba Müdürlüğü'ne ABD tarafından düşmanca hava saldırısı düzenlendi." ifadesi yer almıştı.

Açıklamada, "Babil'in kuzeyinde Kalso Üssü'ndeki Haşdi Şabi karargahında bir patlama meydana geldi. İnceleme ekibi olay yerine intikal etti. Patlamada maddi hasar meydana gelirken, yaralılar da söz konusu." denilmişti.

ABD, yalanladı

ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığı (CENTCOM), saldırı düzenledikleri yönündeki haberleri ise yalanlanmıştı.

CENTCOM tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"ABD'nin bugün Irak'ta hava saldırıları düzenlediğini iddia eden bazı haberler bulunmaktadır. Bu haberler doğru değildir. ABD bugün Irak'ta herhangi bir hava saldırısı gerçekleştirmemiştir."