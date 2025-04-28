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İran duyurdu: Ülkenin altyapısına yönelik siber saldırı engellendi

İran, ülkenin altyapısına yönelik kapsamlı bir siber saldırının engellendiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İran duyurdu: Ülkenin altyapısına yönelik siber saldırı engellendi
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İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakan Yardımcısı Behzad Ekberi, X sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamasında, "karmaşık ve kapsamlı" olarak nitelendirdiği bir siber saldırının dün önlendiğini belirtti.

Ülke altyapısına yönelik siber saldırılardan biri tespit edilerek önleyici tedbirler alındı

Ekberi, açıklamasında, "Allah'ın yardımıyla, İletişim Altyapı Şirketi ile İletişim Bakanlığının güvenlik ve teknik ekiplerinin çalışmalarıyla dün ülke altyapısına yönelik kapsamlı ve karmaşık siber saldırılardan biri tespit edilerek önleyici tedbirler alındı." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, olayla ilgili daha fazla bilgi vermedi.

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