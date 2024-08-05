İran misillemesine karşı İsrail'den dikkat çeken öneri
İran'ın, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesinden sonra İsrail'e karşılık vereceğini açıklamasınnın ardından bölgede misilleme gerginliği yaşanıyor. Çatışmaların bir savaşa dönüşme riski devam ederken İsrailli komutanların misillemeyi beklemek yerine Lübnan'a önleyici saldırı düzenlemeyi önerdiği ileri sürüldü.
Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, İsrail'de gündeme gelen planlara ilişkin iddialara yer verildi. İsrail ordusundan üst düzey komutanların Hizbullah'ın misillemesini beklemek yerine Lübnan'a önleyici saldırı düzenlenmesi önerisinde bulunduğu iddia edildi.
Bu önerinin yapılan değerlendirmelerin ardından İsrail yönetimince kabul edilmediği belirtildi.
İsrail resmi televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin İran’ın misillemesinde askeri noktaları hedef alacağını ve olası saldırının 13 Nisan’dakinden “daha güçlü” olacağını değerlendirdiği kaydedildi.
Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.
İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.
Heniye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.