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İran Savunma Bakanı’ndan gözdağı: Trump’ın tehditlerine karşı hazırız

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, Trump'ın ‘nükleer anlaşma olmazsa savaş’ tehdidine tepki gösterdi. Nasırzade “Çatışma dayatılırsa kesinlikle karşı tarafın kayıpları bizimkinden daha fazla olacaktır” dedi.

Haber Merkezi
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İran Savunma Bakanı’ndan gözdağı: Trump’ın tehditlerine karşı hazırız
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İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer anlaşma olmaması halinde İran'a saldırı tehditlerine ilişkin, "Bize çatışma dayatılırsa karşı tarafın kayıpları kesinlikle bizimkinden fazla olacaktır" dedi.

"Trump kan dökülmesiyle tehdit ediyor"

Başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Nasırzade, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşma olmaması halinde İran'a askeri saldırıda bulunacaklarına dair tehdidini değerlendirdi. 

ABD ile nükleer görüşmelerin başarılı olmasını umduklarını söyleyen Nasırzade, "ABD, müzakereler başarısız olursa çatışma ve kan dökülmesiyle tehdit ediyor. Müzakerelerin başarılı olmasını umuyorum ancak başarısız olursa ve bize çatışma dayatılırsa kesinlikle karşı tarafın kayıpları bizimkinden daha fazla olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

 "Bölgedeki tüm üsler İran'ın saldırı menzilinde"

ABD'nin bölgedeki tüm üslerinin İran'ın saldırı menzilinde olduğunu söyleyen Nasırzade, "Bu durum olursa ABD bölgeyi terk etmeli çünkü tereddüt etmeden bölgedeki tüm Amerikan üslerini hedef alacağız" ifadelerini kullandı.

 Trump'ın ‘nükleer anlaşma olmazsa savaş’ tehdidi

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken ABD Başkanı Trump, müzakerelerin anlaşmayla sonuçlanmaması halinde İran'ı, "daha önce görülmemiş şekilde bombalayacaklarını" söylemişti.

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