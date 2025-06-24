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Harvard zaferi: Trump’ın yabancı öğrenci yasağına federal yargıçtan veto

Trump yönetiminin yabancı öğrencilerin Harvard'da eğitim görmesini engelleyen uygulaması durduruldu. Boston Federal Yargıcı Allison Burroughs, uluslararası öğrenci girişini engelleyen kararı iptal etti.

Haber Merkezi
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Harvard zaferi: Trump’ın yabancı öğrenci yasağına federal yargıçtan veto
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ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin, uluslararası öğrencilerin Harvard Üniversitesinde eğitim görmek için ülkeye girmelerine engel olan uygulamasını durdurma kararı aldı.

"İfade özgürlüğünü tehdit ediyor"

Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Trump yönetiminin "uluslararası öğrencilerin Harvard Üniversitesinde eğitim görmek için ülkeye girmesini engelleyen" adımına ilişkin kararını açıkladı.

Federal yargıç Burroughs, Trump yönetiminin "saygın bir akademik kuruluşu kontrol etmek için bu hatalı çabasının" ifade özgürlüğünü tehdit ettiğini belirtti.

Trump yönetiminin kararı durduruldu

İfade ve düşünce özgürlüğünün korunması gerektiğini ve davanın bununla ilgili olduğunu ifade eden Burroughs, Trump yönetiminin kararını durdurdu.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık 

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Harvard'a sağlanan fon durdurulmuştu

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

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