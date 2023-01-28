İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem
İran'da saat 21:14 sularında, 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin enlemi 38.3003, boylamı 45.3360 ve derinliği (km) 6,49 olarak ölçüldü. Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi
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İran'ın Hoy kentinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te meydana gelen deprem yerin 6,49 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Van'ın Başkale ilçesine 45 kilometre mesafede olduğu belirtildi.