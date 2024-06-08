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İran'da Menzur cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Menzur, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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İran'da Menzur cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi
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İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bütçe ve Planlama Kurumu Başkanı Davud Menzur, cumhurbaşkanlığı seçimi için yaptığı adaylık başvurusunu geri çekti.

İran'da 28 Haziran'da yapılacak 14. cumhurbaşkanlığı seçimine hükümet içinden başvuran 5 isimden biri olan Menzur, adaylık başvurusunu çektiğini sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Muhafazakar kimliğiyle bilinen Menzur, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Devrimci Cephe adaylarının geniş katılımı ve aralarında doğru seçeneklerin varlığı göz önüne alındığında adaylıktan çekildiğimi açıklarken, şerefli İran halkına da seçimlere azami katılım gösterme çağrısında bulunuyorum."

 

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