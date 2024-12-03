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İran'dan Suriye'ye destek: Askeri güç talebinde bulunursa, değerlendireceğiz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, "Eğer Suriye hükümeti İran’dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz” dedi.

İHA
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İran'dan Suriye'ye destek: Askeri güç talebinde bulunursa, değerlendireceğiz
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Katar basınına verdiği röportajda, Şam ve Ankara ziyaretlerinin ardından Suriye’deki durumu değerlendirmek amacıyla Rusya’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını söyledi.

Arakçi, "Eğer Suriye hükümeti İran’dan askeri güç talebinde bulunursa, bu talebi değerlendireceğiz. Suriye’deki durumu sakinleştirmek ve kalıcı bir çözüm için fırsat oluşturmak adına hazırlıklarımız var” ifadelerini kullandı.
Tahran ve Ankara ilişkilerine de değinen Arakçi, “Türkiye ile görüş ayrılıklarımızı her zaman istişare ve diyalog yoluyla çözmeye çalışıyoruz. Suriye’deki terör gruplarının faaliyetlerinin genişlemesi, muhtemelen İran’dan çok Suriye’nin komşu ülkeleri olan Irak, Ürdün ve Türkiye’ye zarar verecektir" dedi.

Arakçi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görüşmesi için Suriye yönetiminin Türk güçlerinin ülkeden çekilmesi şartını mantıklı bulduğunu belirterek, “İran, bölgedeki direniş gruplarını ne yönetiyor ne de onlarla örgütsel bir bağa sahip. Ancak onların mücadelesini destekliyor ve ihtiyaç duyduklarında da yardımda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

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