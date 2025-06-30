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İran'ın BM Temsilcisi İravani: Uranyum zenginleştirme işlemi asla durmayacak

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said İravani, Tahran yönetiminin yaptığı uranyum zenginleştirme işleminin "asla durmayacağını" bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İran'ın BM Temsilcisi İravani: Uranyum zenginleştirme işlemi asla durmayacak
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The Hill gazetesinin haberine göre, İravani konuk olduğu CBS kanalının "Face the Nation" programında İran'ın uranyum zenginleştirme programını değerlendirdi.

İravani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) işaret ederek nükleer silahı olmayan ülkelerin, belirli kurallara uymaları koşuluyla uranyum zenginleştirme dahil barışçıl nükleer teknolojilerden yararlanma hakkına sahip olduğunu vurguladı.

"Zenginleştirme bizim hakkımız, vazgeçilemez bir haktır ve biz de bu hakkı uygulamak istiyoruz"

Uranyum zenginleştirme programının İran'ın hakkı olduğuna dikkati çeken İravani, "Zenginleştirme bizim hakkımız, vazgeçilemez bir haktır ve biz de bu hakkı uygulamak istiyoruz." dedi.

"Bence (uranyum) zenginleştirme asla durmayacak"

İravani, muhabirin İran'ın uranyum zenginleştirmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin soruya "Bence (uranyum) zenginleştirme asla durmayacak." şeklinde cevap verdi.

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