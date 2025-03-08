İran'ın İsfahan kentindeki tarihi eserler zemin çökmesi tehlikesi altında!

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Yol, Konut ve Kentsel Gelişim Araştırma Merkezi, Sismoloji ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Ali Beytullahi, İsfahan'daki zemin çökmesi sorununun her geçen gün daha da kötüye gittiği uyarısında bulundu.

Kentteki sorunun kuraklık nedeniyle yer altı sularının çekilmesiyle daha da artacağının öngörüldüğünü anlatan Beytullahi, "İsfahan'ın su krizi ve zemin çökmesini ele almak için mümkün olan en kısa sürede bir şeyler yapılmalı çünkü bu ulusal bir meseledir." dedi.

Beytullahi, İsfahan'daki sorunla ilgili defalarca uyarıda bulunduklarını belirterek, "Havzalar arası su transferine karşı olsak da İsfahan'a diğer havzalardan su vermekten başka çare kalmadı. Çünkü bu hem içme suyu temini hem de İsfahan'daki zemin çökmesi için gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsfahan'da yıllardır devam eden zemin çökmesi sorunu, son yıllarda tekrarlayan kuraklıklar ve yer altı suyu ve nehirlerinin tarım ve sanayi tarafından kullanılmasıyla daha da kötüleşti.

Şehre özgün bir güzellik katan ve "hayat veren nehir" anlamına gelen Zayende Nehri'nin Çeharmahal Bahtiyari eyaletindeki Zagros Dağları'ndan gelen suları yılın büyük bir bölümünde su yetersizliği nedeniyle başka bölgelere yönlendiriliyor.

Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlara göre, kuraklıktan ve kötü su yönetiminden kaynaklanan bu durum nedeniyle kenti besleyen nehrin kuru kalması ve yer altı sularının azalması kentte zemin çökmesine yol açıyor.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanlığı Tarihi Binalar, Dokular ve Alanların Korunması ve Restorasyonu Dairesi Genel Müdürü Fatma Daveri, AA muhabirinin konuyla ilgili sorusuna, "Zemin çökmesi daha fazla şiddetlenmeden temelden bu sorunun çözülmesi gerekir. Mevcut şartlar göz önünde bulundurulduğunda bölgesel düzeyde bu şekilde devam etmemiz halinde zemin çökmesi sorunu tüm bölgeyi kapsayacak şekilde genişleyecektir." yanıtını vermişti.

Daveri, bu konuda hükümetin hem güçlendirme hem de restorasyon çalışmaları hazırladığını dile getirmişti.