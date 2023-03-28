İskandinav ülkelerinden ortak hava savunması

Finlandiya, İsveç, Norveç ve Danimarka hava kuvvetleri, İskandinav ülkeleri arasındaki ortak hava savunmasını güçlendirmeyi amaçlayan ilk niyet mektubunu imzaladı.

Ülkeler tarafından yayımlanan ortak bildiriye göre, İskandinav ülkelerinin hava kuvvetleri arasında "kusursuz işbirliği" ve "her koşulda birlikte hareket edebilme" kabileyetinin elde edilebilmesi için ortak bir hava savunmasının önemli olduğu belirtildi.

Finlandiya Hava Kuvvetleri Komutanı Juha-Pekka Keränen Helsingin Sanomat yaptığı açıklamada, tüm kuvvetlerin tek bir komuta merkezi altında birleştirileceği bir organizasyon değişikliği niyetinin mevcut olmadığını belirterek “Hedef, dört ülkenin hava kuvvetlerinin her durumda verimli bir şekilde nasıl kullanılacağını planlamaktır" dedi.