İspanya, Çin ve Vietnam ile ekonomik ve siyasi diplomasisini artırıyor

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile Tarım Bakanı Luis Planas ve bir grup İspanyol iş insanının eşliğinde 9-11 Nisan tarihlerinde önce Vietnam'a, ardından Çin'e gidecek olan Sanchez, iki ülkenin devlet başkanlarıyla görüşüp iş forumlarına katılacak.

İspanya Başbakanlık kaynakları, Sanchez'in Çin ve Vietnam ziyaretlerinin, Avrupa Birliği ile koordineli olarak önceden planlandığını ve ticaret savaşına bir yanıt niteliği taşımadığını vurgulasa da zamanlama itibarıyla özel bir önem taşıdığının bilincinde olunduğunu aktardı.

"Sanchez, İspanya'nın Çin ve Vietnam ile arasındaki ticaret dengesizliğini kapatmaya yönelik görüşmeler yapacak"

Bu iki Asya ülkesiyle ekonomik ve siyasi ilişkileri güçlendirmek ve İspanyol şirketlerin pazarlarını çeşitlendirmeyi amaçlayan Sanchez'in, İspanya'nın Çin ve Vietnam ile arasındaki ticaret dengesizliğini kapatmaya yönelik görüşmeler yapacağı belirtildi.

Sanchez'in Vietnam'daki İspanyol şirketlerinin varlığını teşvik etmek için 300 milyon Euro'luk kredi finansman anlaşması imzalayacağı, İspanya'da yatırım yapmaları için de büyük Çin şirketlerinin temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.

Başbakanlık kaynakları, Sanchez'in ayrıca Vietnam Devlet Başkanı To Lam ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Ukrayna-Rusya savaşı, Orta Doğu gibi uluslararası konuları da görüşeceğini ifade etti.

Ticari verilere göre 2024 yılında İspanya, Çin'den 45 milyar Euro'luk ithalat yaparken, bu ülkeye ihracatı sadece 7,4 milyar Euro'da kaldı.

Benzer bir şekilde İspanya'nın geçen yıl Vietnam'dan ithalatı 5,2 milyar Euro olurken, ihracatı ise 530 milyon Euro olarak açıklandı.

Sanchez'in, Trump'ın getirdiği yeni gümrük tarifeleriyle birlikte başlayan küresel ticaret savaşı sırasında Çin'e gitmesi ve bu ülkeyi son iki yıl içinde üçüncü kez ziyaret etmesi dikkati çekiyor.

ABD Başkanının yüksek gümrük vergileri uyguladığı ülkeler arasında Vietnam ve Çin en üstte yer alıyor.