Alman çip üreticisi Infineon, ABD'li rakibini 2.5 milyar dolara satın aldı

Infineon'dan yapılan açıklamaya göre, Marvell Technology, otomotiv ethernet birimi için Alman şirketin 2,5 milyar dolar nakit teklifini kabul etti.

Satın almanın gerekli izinlerin alındıktan sonra bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Ethernet, yazılım ve donanım arasında veri alışverişini mümkün kılıyor. Bu kilit teknolojinin tüm elektrikli otomobillerde olduğu gibi yazılım kontrollü araçlar için de önemli olduğu ifade ediliyor.

"Infineon'un ABD'deki faaliyetleri söz konusu satın alma ile güçlenecek"

Açıklamada, "kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetleri de dahil olmak üzere Infineon'un ABD'deki faaliyetlerinin söz konusu satın alma ile güçleneceğini vurgulandı.

Infineon'un 58 bin 600 bin çalışanı bulunuyor.

Frankfurt borsasında hisseleri işlem gören şirketin 2023 satış geliri 16 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti. Alman şirket, 69 AR-Ge merkezi ve 17 üretim tesisini de sahip.