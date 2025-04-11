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İspanya devlet televizyonundan İsrail tepkisi! Eurovision'a katılımına karşı çıktı

İspanya devlet televizyonu RTVE, Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) İsviçre'nin Basel kentinde mayısta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı konusunda tartışma açılmasını talep etti.

Haber Merkezi
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İspanya devlet televizyonundan İsrail tepkisi! Eurovision'a katılımına karşı çıktı
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İspanya devlet televizyonu RTVE, İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı çıktı. RTVE'den yapılan yazılı açıklamada, RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez'in EBU Genel Müdürü Noel Curran'a mektup göndererek, İsrail'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı konusunda kuruluş içinde tartışma açılmasını istedi.

"İspanya'daki çeşitli sivil toplum örgütlerinin Gazze'deki durum ve İsrail kamu televizyonu KAN'ın yarışmaya katılımı konusundaki endişelerini" aktardığı belirtilen mektupta, RTVE'nin, "Eurovision'un İsrail konusundaki tartışmayı ele alması ve KAN'ın katılımı konusunda EBU üyesi yayıncılar arasında bir düşünme alanı yaratılmasının gerekliliğine inandığı" ifade edildi.

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar, bir süre önce Meclise sunduğu soru önergesinde, RTVE'den İsrail'in Eurovision'a katılımına karşı tavır almasını istemişti.

Sumar, özgürlük ve insan haklarını savunduklarını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına yönelik uluslararası kınamaların artması ve RTVE ile EBU'nun da savunduğu değerlerde tutarlı olması gerektiğini vurgulamıştı.

İsrail'in Eurovision'a katılımı 2024 yılında da yoğun protesto ve boykotlara sahne olmuş, İsveç'in Malmö kentinde gerçekleştirilen yarışma sırasında İsrail karşıtı eylemler yapılmıştı.

 

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