  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Suriye'de parlamento seçimleri için Yüksek Seçim Komisyonu kuruldu
Takip Et

Suriye'de parlamento seçimleri için Yüksek Seçim Komisyonu kuruldu

Suriye'de yeni parlamento üyelerinin belirlenmesi amacıyla Yüksek Seçim Komisyonu'nun kurulduğu açıklandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Suriye'de parlamento seçimleri için Yüksek Seçim Komisyonu kuruldu
Takip Et

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Yüksek Seçim Komisyonunun kurulmasına ilişkin kararname imzaladı.

Yeni parlamento 150 kişiden oluşacak

Kararnameye göre yeni parlamento 150 kişiden oluşacak ve bu üyelerin üçte ikisi, Yüksek Seçim Komisyonunun oluşturacağı alt gruplar tarafından seçilecek. Cumhurbaşkanı Şara ise diğer 50 üyeyi seçecek.

Kararnamede seçim takvimine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Baas rejiminin yıkılmasının ardından başkent Şam'da 29 Ocak'ta düzenlenen "Zafer Konferansı"nda parlamentonun feshedildiği duyurulmuştu.

Hamaney'in evine koruma kalkanı: İran hava savunma sistemi aralıksız çalışıyorHamaney'in evine koruma kalkanı: İran hava savunma sistemi aralıksız çalışıyorDünya
BMGK'de İsrail-İran gerilimi: Rusya İsrail'i şiddetle kınarken, ABD Tel Aviv yönetimini savunduBMGK'de İsrail-İran gerilimi: Rusya İsrail'i şiddetle kınarken, ABD Tel Aviv yönetimini savunduDünya

 

Dünya
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
İngiltere’den Orta Doğu’ya savaş uçağı hamlesi: Typhoon’lar yolda!
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Hamaney’den İsrail’e gözdağı: "Çaresiz kalacaksınız"
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Son dakika: İsrail-İran savaşında üçüncü gece: Füze saldırıları sürüyor
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
Ürdün, bölgedeki gerilim nedeniyle hava sahasını ikinci bir emre kadar kapattı
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı el-Gamari'ye suikast düzenledi
İsrail, Yemen’de Husilerin Genelkurmay Başkanı'na suikast düzenledi
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz
Trump: Putin ile İsrail-İran savaşının sona ermesi konusunda hemfikiriz